Никита Нестеров: "Вернуться в КХЛ? Этот вопрос пока закрыт для меня"

Защитник "Монреаля" Никита Нестеров заявил, что его обмен из "Тампа-Бэй" сложнее дался семье из-за переезда, а также отметил, что пока не думает о возвращении в КХЛ. В сентябре 2016 года "Тампа" подписала с 23-летним хоккеистом контракт на один год, по которому он заработает 750 тысяч долларов. В текущем сезоне в составе "Молний" на его счету 12 (3+9) очков в 35 встречах "регулярки", за "Монреаль" он провел 4 матчах и отметился голом.

– Перед игрой с "Флоридой" мне сказали, что меня обменяли в "Монреаль", – цитирует "Спорт FM" Нестерова. – Поблагодарил за совместную работу. После матча вернулся с командой домой на самолете. Поговорил с ребятами, больше с русскими. Мне пожелали удачи. Поехал домой, побыл два дня с семьей, а в воскресенье уже был на тренировке "Монреаля". Никто не знает, когда тебя обменяют. "Монреаль" – хорошая команда, посмотрим, как будет играться здесь. Надеюсь, здесь будет намного лучше, чем в Тампе, там слишком жарко. Я счастливый. Переезд воспринял нормально. Сложность была только у моей семьи. У моей жены нет канадской визы.

Тренировочный процесс отличается, новая система. Ничего, за пару дней подучу. Обмен – для меня новое ощущение. Надо снова доказывать, что я достоин играть в этой команде. Думаю, в плей-офф должны попасть. Я разговаривал с главным тренером, ему нравится как я играю. Вернуться в КХЛ? Этот вопрос закрыт для меня на данный момент. Я играю в "Монреале", а в следующем году будет видно.