"Миннесота" разгромила "Монреаль", "Нэшвилл" выиграл у "Оттавы"

"Миннесота" переиграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив семь шайб. "Канадиенс" потерпел первое поражение после трех побед кряду.

В другой встрече "Нэшвилл" взял верх над "Оттавой".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Монреаль" – 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Голы: Нидеррайтер – 5 (Бродин, Паризе), 14:01 – 1:0. Дамба – 11 (бол., Гранлунд, Паризе), 31:11 – 2:0. Койл – 5 (мен., Фолиньо), 32:33 – 3:0. Стаал – 11 (Гранлунд), 34:58 – 4:0. Сперджен – 4 (бол., Зукер, Нидеррайтер), 39:57 – 5:0. Дамба – 12 (бол., Гранлунд, Сутер), 40:44 – 6:0. Питри – 5 (Шапу, Э. Шоу), 42:41 – 6:1. Паризе – 14 (бол., Сперджен, Сутер), 46:10 – 7:1.

Вратари: Дубник – Ниеми (Прайс, 46:10).

Штраф: 17 – 33.

Броски: 33 (9+9+15) – 30 (6+14+10).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

"Нэшвилл" – "Оттава" – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Смит – 5 (Дзингел, Сиси), 0:26 – 0:1. Уотсон – 6 (Экхольм, Сиссонс), 15:38 – 1:1. Эллис – 3 (Йоси, Джохансен), 29:01 – 2:1. Смит – 9, 41:59 – 3:1.

Вратари: Ринне – Андерсон (58:06 – 59:43).

Штраф: 6 – 4.

Броски: 36 (8+15+13) – 26 (8+8+10).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.