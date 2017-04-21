Майк Фишер: "Нэшвилл" верил, что может победить "Чикаго"

Капитан "Нэшвилла" Майк Фишер после победы над "Чикаго" в четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли (4:1) отметил, что его команда показала отличный хоккей. В следующем раунде турнира "Предаторз" встретится с победителем пары "Миннесота" - "Сент-Луис" (1-3).

- Если честно, сейчас мы думаем только об одном, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Фишера. - Ребята показали отличный хоккей. На самом деле, вера команды в себя сейчас очень велика. Мы верили, что сможем победить их. Не думаю, что так думали другие, но это не имеет значения. Теперь будем думать о будущем, продолжать работать над собой и ждать следующего соперника.