Матч Бобровского с "Тампой" – худший в его карьере в НХЛ

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский провел самый неудачный матч в НХЛ. До игры с "Тампой" антирекорд российского голкипера составлял семь шайб, которые десять месяцев назад в его ворота отправил "Бостон". Еще четырежды Бобровский пропускал по шесть голов.
Самые неудачные матчи Сергея Бобровского НХЛ
|
Дата
|
Клуб
|
Матч
|
Броски
|
Голы
|
14.10.2018
|
Коламбус
|
Тампа-Бэй (г) – 2:8
|
31
|
8
|
19.12.2017
|
Коламбус
|
Бостон (г) – 2:7
|
45
|
7
|
04.02.2012
|
Филадельфия
|
Нью-Джерси (д) – 4:6
|
23
|
6
|
15.10.2015
|
Коламбус
|
Оттава (д) – 3:7
|
26
|
6
|
04.01.2015
|
Коламбус
|
Аризона (г) – 3:6
|
31
|
6
|
23.11.2013
|
Коламбус
|
Ванкувер (г) – 2:6
|
35
|
6
Бобровский третьим из российских вратарей пропустил восемь голов. По одному столь неудачному матчу имеется в карьере Николая Хабибулина и Семена Варламова. Кроме того, новокузнечанин повторил антирекорд "Коламбуса", который ранее делили Марк Дени (0:8 от "Бостона" в 2002-м) и Стив Мэйсон (1:9 от "Детройта" в 2009-м). (Кирилл Бурдаков)
Российские вратари, пропускавшие по восемь шайб в НХЛ
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матч
|
Броски
|
14.11.2010
|
Николай ХАБИБУЛИН
|
Эдмонтон
|
Рейнджерс (г) – 2:8
|
31
|
06.12.2013
|
Семен ВАРЛАМОВ
|
Колорадо
|
Эдмонтон (г) – 2:8
|
28
|
14.10.2014
|
Сергей БОБРОВСКИЙ
|
Коламбус
|
Тампа-Бэй (г) – 2:8
|
31