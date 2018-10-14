15:18 14 октября | Хоккей — НХЛ

Матч Бобровского с "Тампой" – худший в его карьере в НХЛ

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Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский провел самый неудачный матч в НХЛ. До игры с "Тампой" антирекорд российского голкипера составлял семь шайб, которые десять месяцев назад в его ворота отправил "Бостон". Еще четырежды Бобровский пропускал по шесть голов.

Самые неудачные матчи Сергея Бобровского НХЛ

Дата

Клуб

Матч

Броски

Голы

14.10.2018

Коламбус

Тампа-Бэй (г) – 2:8

31

8

19.12.2017

Коламбус

Бостон (г) – 2:7

45

7

04.02.2012

Филадельфия

Нью-Джерси (д) – 4:6

23

6

15.10.2015

Коламбус

Оттава (д) – 3:7

26

6

04.01.2015

Коламбус

Аризона (г) – 3:6

31

6

23.11.2013

Коламбус

Ванкувер (г) – 2:6

35

6

 

Бобровский третьим из российских вратарей пропустил восемь голов. По одному столь неудачному матчу имеется в карьере Николая Хабибулина и Семена Варламова. Кроме того, новокузнечанин повторил антирекорд "Коламбуса", который ранее делили Марк Дени (0:8 от "Бостона" в 2002-м) и Стив Мэйсон (1:9 от "Детройта" в 2009-м). (Кирилл Бурдаков)

Российские вратари, пропускавшие по восемь шайб в НХЛ

Дата

Вратарь

Клуб

Матч

Броски

14.11.2010

Николай ХАБИБУЛИН

Эдмонтон

Рейнджерс (г) – 2:8

31

06.12.2013

Семен ВАРЛАМОВ

Колорадо

Эдмонтон (г) – 2:8

28

14.10.2014

Сергей БОБРОВСКИЙ

Коламбус

Тампа-Бэй (г) – 2:8

31

 

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