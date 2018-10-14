Матч Бобровского с "Тампой" – худший в его карьере в НХЛ

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский провел самый неудачный матч в НХЛ. До игры с "Тампой" антирекорд российского голкипера составлял семь шайб, которые десять месяцев назад в его ворота отправил "Бостон". Еще четырежды Бобровский пропускал по шесть голов.

Самые неудачные матчи Сергея Бобровского НХЛ

Дата Клуб Матч Броски Голы 14.10.2018 Коламбус Тампа-Бэй (г) – 2:8 31 8 19.12.2017 Коламбус Бостон (г) – 2:7 45 7 04.02.2012 Филадельфия Нью-Джерси (д) – 4:6 23 6 15.10.2015 Коламбус Оттава (д) – 3:7 26 6 04.01.2015 Коламбус Аризона (г) – 3:6 31 6 23.11.2013 Коламбус Ванкувер (г) – 2:6 35 6

Бобровский третьим из российских вратарей пропустил восемь голов. По одному столь неудачному матчу имеется в карьере Николая Хабибулина и Семена Варламова. Кроме того, новокузнечанин повторил антирекорд "Коламбуса", который ранее делили Марк Дени (0:8 от "Бостона" в 2002-м) и Стив Мэйсон (1:9 от "Детройта" в 2009-м). (Кирилл Бурдаков)

Российские вратари, пропускавшие по восемь шайб в НХЛ