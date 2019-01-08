Марк Бержевен – о Матче Звезд: "У Кэри Прайса есть небольшая травма, которая иногда беспокоит"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал отказ голкипера Кэри Прайса​ от участия в Матче звезд НХЛ 2019 года.

– "Монреаль" потратил некоторое время, чтобы обсудить ситуацию с Кэри и нашим медицинским штабом, – приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ. – Все согласились, что для него будет лучшим решением передохнуть. У Кэри есть небольшая травма, которая иногда беспокоит, поэтому мы хотим, чтобы он отдохнул перед второй половиной сезона.



Это сложное решение. В случае с Кэри мы хотим быть полностью уверенными. Сейчас он в целом здоров и играет хорошо, но иногда лучше отдохнуть. Быть выбранным – для него большая честь, он всегда приезжал, когда его выбирали. Он и сейчас хотел бы ехать, но команда для него на первом месте.



Пропуск матча? Это не дисквалификация как таковая. У меня была дискуссия с лигой на этот счет. Мы должны выбрать одну игру до или после Матча звезд. У нас будет два матча за два дня после перерыва, так что, вероятно, это будет одна из этих игр.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 31-летний канадец принял учатсие в 33 матчах за "Монреаль", пропустил 87 шайб при 90 % отраженных ударов.

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