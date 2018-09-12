Кузнецов отказался называть фаворита нового сезона НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов считает, что его команда выиграет Кубок Стэнли. На просьбу назвать фаворита кроме собственной команды он отказался отвечать.

– Думаю, что мы победим мы, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. – Кто может выиграть кроме "Вашингтона"? Никто.

Болельщики и люди вокруг постоянно поздравляют. И теперь я начинаю понимать. Так что Кубок Стэнли значит многое. А можете себе представить игроков с тремя Кубками Стэнли? Круто это, да? Вообще невероятно.