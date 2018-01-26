Кузнецов не смог доиграть матч с "Флоридой" из-за травмы

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды" (4:2). Как сообщает пресс-служба "Кэпиталз", форвард получил травму нижней части тела.

Повреждение было получено в третьем периоде, после этого Кузнецов отправился в раздевалку. Сроки возвращения в строй будут известны позднее. Отметим, что в этой встрече он сделал две результативные передачи.

В текущем сезоне на счету россиянина 49 матчей, 13 шайб и 32 передачи.