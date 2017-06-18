Кулемин, Емелин и Якупов не были защищены клубами перед драфтом расширения "Вегаса"

Сегодня были опубликованы списки хоккеистов, которых защитили их клубы перед драфтом расширения для новичка НХЛ – клуба "Вегас Голден Найтс".

Отметим российских игроков, не попавших в число защищенных игроков: Александр Бурмистров ("Аризона"), Антон Худобин ("Бостон"), Михаил Григоренко ("Колорадо"), Никита Нестеров, Алексей Емелин (оба – "Монреаль"), Николай Кулемин ("Айлендерс"), Наиль Якупов ("Сент-Луис"), Алексей Марченко ("Торонто").

Также им компанию в этом списке составили Андрей Марков и Александр Радулов (оба – "Монреаль"), Дмитрий Куликов ("Баффало") и Федор Тютин ("Колорадо"), но все они становятся 1 июля неограниченными свободными агентами и смогут подписать контракт с любым клубом даже в случае их выбора "Вегасом". (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Как пройдет драфт расширения НХЛ для "Вегаса"