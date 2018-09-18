08:59 | Хоккей — НХЛ

Кубок Стэнли получил повреждения во время празднований "Вашингтона". Из-за пельменей Кузнецова?

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Кубок Стэнли получил повреждения во время летних празднований "Вашингтона", сообщает Bardown. Трофей побывал на выставочных матчах "Бостона" и "Калгари" и, судя по всему уже был отремонтирован.

 
Евгений КУЗНЕЦОВ.Кузнецов съел пельмени из Кубка Стэнли. Что еще вытворяют с главной чашей НХЛ

Летом Кубок Стэнли подвергся множеству "испытаний". В частности, Александр Овечкин поел из него черную икру, а Евгений Кузнецов - пельмени.

Однако руководству лиги больше всего не понравился так называемый keg stand - когда игрока поднимают за ноги и опускают головой в Кубок с напитком. Есть вероятность, что такой трюк запретят проделывать. Летом так развлекались Овечкин, Том Уилсон и Брукс Орпик.

В 2018 году "Вашингтон" впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли, победив в финале "Вегас" (4-1).

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