Колтон Сиссонс: "Мечтать не мог о том, чтобы сделать хет-трик в решающем матче финала конференции"

Нападающий "Нэшвилла" Колтон Сиссонс не скрывал своих эмоций после победы над "Анахаймом" (6:3) в шестом матче финала Западной конференции. "Предаторз" выиграл серию (4-2) и вышел в финал, а сам Сиссонс оформил хет-трик, первый для себя в плей-офф.

- Ощущения отличные, врать не буду, - цитирует официальный сайт НХЛ Сиссонса. - Я и мечтать не мог о том, чтобы сделать хет-трик в решающем матче финала Западной конференции. Но я не могу не упомянуть и партнеров по команде. Мы вместе прошли сложный путь. Мы верили в успех, и вот мы где.