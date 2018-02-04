Как арбитры отменили юбилейный гол Кросби в НХЛ. Видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" – "Питтсбург" (3:1) капитан гостей Сидни Кросби мог оформить свой юбилейный, 400-й гол в лиге. В третьем периоде форвард отметился шайбой с отрицательного угла, однако ее не засчитали из-за помехи вратарю.
Таким образом, продлилась безголевая серия Кросби до 8 матчей. В этом сезоне он провел 54 матча в "регулярке" и набрал 58 (17+41) очков при показателе полезности "-11".
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Гаттузо Крут!!!!!!#!
Слабак!
10:38
Идриси
Да речь здесь не столько о том, от кого "прилетело", сколько о фэйр-плей. Кросби повезло, что гол отменили - в противном случае юбилей получился бы смазанным, с неприятным привкусом. Неподходящая картинка для обсуждения на ТВ.
10:35
AndersenRUS
Ну справедливости ради стоит отметить, что прилетело клюшкой от своего же игрока...
10:25
ВеликийПашаБуре
Великий игрок должен забивать великие голы..............
10:24
Идриси
Кросби намеренно бросал в голову лежащему вратарю? Некрасиво.
10:21
fifa_guru
аж на 6 минут разборки длились. хотя очевидно, что гол правильно не засчитали. претензии к судьям, которые проглотили свисток когда вратарю прилетело клюшкой
10:09
Весёлый©
Грязная свинья Синди!
10:05