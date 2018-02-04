Как арбитры отменили юбилейный гол Кросби в НХЛ. Видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" – "Питтсбург" (3:1) капитан гостей Сидни Кросби мог оформить свой юбилейный, 400-й гол в лиге. В третьем периоде форвард отметился шайбой с отрицательного угла, однако ее не засчитали из-за помехи вратарю.

Таким образом, продлилась безголевая серия Кросби до 8 матчей. В этом сезоне он провел 54 матча в "регулярке" и набрал 58 (17+41) очков при показателе полезности "-11".