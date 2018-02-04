09:53 | Хоккей — НХЛ

Как арбитры отменили юбилейный гол Кросби в НХЛ. Видео

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В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси""Питтсбург" (3:1) капитан гостей Сидни Кросби мог оформить свой юбилейный, 400-й гол в лиге. В третьем периоде форвард отметился шайбой с отрицательного угла, однако ее не засчитали из-за помехи вратарю.

Таким образом, продлилась безголевая серия Кросби до 8 матчей. В этом сезоне он провел 54 матча в "регулярке" и набрал 58 (17+41) очков при показателе полезности "-11".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Слабак!

10:38

Идриси

Да речь здесь не столько о том, от кого "прилетело", сколько о фэйр-плей. Кросби повезло, что гол отменили - в противном случае юбилей получился бы смазанным, с неприятным привкусом. Неподходящая картинка для обсуждения на ТВ.

10:35

AndersenRUS

Ну справедливости ради стоит отметить, что прилетело клюшкой от своего же игрока...

10:25

ВеликийПашаБуре

Великий игрок должен забивать великие голы..............

10:24

Идриси

Кросби намеренно бросал в голову лежащему вратарю? Некрасиво.

10:21

fifa_guru

аж на 6 минут разборки длились. хотя очевидно, что гол правильно не засчитали. претензии к судьям, которые проглотили свисток когда вратарю прилетело клюшкой

10:09

Весёлый©

Грязная свинья Синди!

10:05