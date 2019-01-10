Источник: Бобровский будет тренироваться с "Коламбусом" в пятницу

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский завтра проведет тренировку с командой. Об этом сообщил журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

Также он сообщил, что главный тренер "Блю Джэкетс" Джон Торторелла отказался комментировать инцидент.

Ранее стало известно, что вратарь пропустит матч с "Нэшвиллом" по дисциплинарным причинам.

- Есть определенные ожидания и ценности, которые мы установили для наших игроков, сказал - генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен. - Произошел инцидент, в котором Сергей не смог соответствовать этим ожиданиям и ценностям. Мы приняли решение, что он не сыграет в сегодняшнем матче.

Матч "Коламбус" - "Нэшвилл" состоится ближайшей ночью и начнется в 3.00 по московскому времени.

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