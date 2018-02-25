05:50 | Хоккей — НХЛ

Хет-трик Дадонова принес "Флориде" победу над "Питтсбургом", Малкин набрал 3 очка

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"Флорида" обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5. Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов провел на площадке 20 минут 16 секунд и забросил 3 шайбы, одна из которых оказалась победной для команды. 

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 17 минут 12 секунд, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Питтсбург" - 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

Голы: Трочек - 24 (Мальгин, Яндл), 3:44 - 1:0. Хагелин - 8 (МАЛКИН, Олексяк), 12:40 - 1:1. ДАДОНОВ - 16 (Барков, Бьюгстад), 19:21 - 2:1. Макгинн - 9 (Маккэн, Петровик), 22:07 - 3:1. Маккензи - 3 (Сивиур, Петровик), 28:12 - 4:1. МАЛКИН - 35 (Раст, Ханвик), 33:10 - 4:2. МАЛКИН - 36 (Хагелин), 40:46 - 4:3. ДАДОНОВ - 17 (Барков, Яндл), 41:44 - 5:3. Хернквист - 17 (бол., Кессел, Кросби), 54:21 - 5:4. Раст - 10 (Дюмулин), 55:10 - 5:5. ДАДОНОВ - 18 (Барков, Юбердо), 58:07 - 6:5.

Вратари: Луонго - Джерри (Мюррей, 28:12, 58:39).

Штраф: 7 - 21.

Броски: 30 (10+12+8) - 37 (12+9+16).

Наши: Дадонов (20:16/3/2), Мамин (10:34/1/1) - Малкин (17:12/3/2).

25 февраля. Майами. BB&T Center.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Neil

Дадонов не в лидерах, так что мне его очки не особо интересны, да и не слежу за ним) Но безусловно рад за парня!

16:05

ростовский свин

а флорида все ближе и ближе к плову

13:56

fifa_guru

У Малкина 13 игр - 27 очков. Но тут звезда - Дадонов.

07:18

Adios Amigos R...

Neil Сегодня вообще наш день. Малыч, Ови, Куч,Кузя +4 дал) Все лидеры набрали свои очки! Но пингвин всё никак не угомонится, караул! )) 06:24 ========== МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Neil Дадонов хет трик сделал 06:51 ======================================== Просто почтой России дошёл позапрошлогодний мельдоний:)))

07:16

Идриси

Неужели отсутствие Коула уже сказывается?

06:58

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

Neil Дадонов хет трик сделал

06:51

Sn0w

Посмотрел хайлайты, Луунго вообще никакой, второй гол Малкина - это просто позор.

06:43

Neil

Сегодня вообще наш день. Малыч, Ови, Куч,Кузя +4 дал) Все лидеры набрали свои очки! Но пингвин всё никак не угомонится, караул! ))

06:24

МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ

У Малкина лучше статистика, чем в прошлом месяце, когда он стал лучшим игроком января. В этом месяце он набрал на 2 очка больше, хотя сыграл на игр меньше. И ведь еще не последняя игра февраля?

06:05

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