Хет-трик Дадонова принес "Флориде" победу над "Питтсбургом", Малкин набрал 3 очка

"Флорида" обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5. Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов провел на площадке 20 минут 16 секунд и забросил 3 шайбы, одна из которых оказалась победной для команды.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин провел на площадке 17 минут 12 секунд, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Питтсбург" - 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

Голы: Трочек - 24 (Мальгин, Яндл), 3:44 - 1:0. Хагелин - 8 (МАЛКИН, Олексяк), 12:40 - 1:1. ДАДОНОВ - 16 (Барков, Бьюгстад), 19:21 - 2:1. Макгинн - 9 (Маккэн, Петровик), 22:07 - 3:1. Маккензи - 3 (Сивиур, Петровик), 28:12 - 4:1. МАЛКИН - 35 (Раст, Ханвик), 33:10 - 4:2. МАЛКИН - 36 (Хагелин), 40:46 - 4:3. ДАДОНОВ - 17 (Барков, Яндл), 41:44 - 5:3. Хернквист - 17 (бол., Кессел, Кросби), 54:21 - 5:4. Раст - 10 (Дюмулин), 55:10 - 5:5. ДАДОНОВ - 18 (Барков, Юбердо), 58:07 - 6:5.

Вратари: Луонго - Джерри (Мюррей, 28:12, 58:39).

Штраф: 7 - 21.

Броски: 30 (10+12+8) - 37 (12+9+16).

Наши: Дадонов (20:16/3/2), Мамин (10:34/1/1) - Малкин (17:12/3/2).

25 февраля. Майами. BB&T Center.