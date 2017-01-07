Голевая передача Трямкина помогла "Ванкуверу" обыграть "Калгари"

"Ванкувер" переиграл "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник хозяев Никита Трямкин отметился голевой передачей. Это шестая подряд победа для подопечных Уилли Дежардена.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Калгари" - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Фролик - 8 (Баклунд, Ткачак), 1:18 - 0:1. Шапу - 1 (Скилле), 10:49 - 1:1. Эрикссон - 9 (Гранлунд, Эдлер), 13:07 - 2:1. Гранлунд - 8 (бол., Хорват, Менья), 39:38 - 3:1. Гранлунд - 9 (ТРЯМКИН), 43:18 - 4:1. Фролик - 9 (бол., Баклунд, Джиордано), 58:17 - 4:2.

Вратари: Миллер - Эллиотт (58:29 - 59:16).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 13 (6+4+3) - 46 (11+12+23).

Наши: Трямкин (20:52/0/2) - -.

7 января. Ванкувер. "Роджерс Арена".