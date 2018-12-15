Гол Хишира принес "Нью-Джерси" победу над "Вегасом"

"Нью-Джерси" в овертайме выиграл у "Вегаса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу забросил Нико Хишир.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Вегас" - 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0)

Голы: Так - 11 (Линдберг, Шмидт), 1:19 - 0:1. Карлссон - 12 (Маршессо, Макнэбб), 7:45 - 0:2. Каррье - 6 (Ривз), 9:23 - 0:3. Зэйджак - 10 (бол., Юханссон, Братт), 22:59 - 1:3. Карлссон - 13 (бол., Смит, Маршессо), 23:57 - 1:4. Вуд - 3 (Коулман, Зэйджак), 30:21 - 2:4. Палмиери - 17, 46:24 - 3:4. Сени - 3, 54:55 - 4:4. Хишир - 7 (Юханссон), 60:41 - 5:4.

Вратари: Шнайдер (Кинкейд, 9:36) - Флери.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 42 (12+16+13+1) - 22 (10+6+5+1).

15 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.