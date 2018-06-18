Финальный рейтинг драфта НХЛ от TSN: Свечников - 2-й, Кравцов - 12-й

Инсайдер ТSN Боб Маккензи опубликовал финальный рейтинг драфта НХЛ, который состоится 22 и 23 июня в Далласе. В его версии девять российских игроков, лучший из которых - Андрей Свечников - занимает вторую строчку.

Кроме него, в рейтинге: Виталий Кравцов (12-е место), Григорий Денисенко (15), Александр Алексеев (30), Кирилл Марченко (44), Иван Морозов (67), Станислав Демин (69), Александр Романов (83), Руслан Исхаков (87).

Возглавляет рейтинг швед Расмус Далин. Третья строчка - у Брэди Ткачука из Бостона.