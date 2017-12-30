Экс-голкипер "Спартака" и ЦСКА назван первой звездой матча в дебютной игре в НХЛ

Бывший вратарь "Спартака" и ЦСКА Джефф Гласс, в 2017 году перешедший в "Чикаго", был признан первой звездой дня в дебютном матче в НХЛ. В первом матче в регулярном чемпионате лиги 32-летний канадец помог "Блэкхокс" обыграть "Эдмонтон" (4:3 ОТ). Во встрече с "Ойлерз" он отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.

Напомним, Гласс выступал в КХЛ за "Барыс" (2009-2012), "Сибирь" (2012-2013), "Спартак" (2013-2014), ЦСКА (2014), "Ладу" (2014-2015) и минское "Динамо" (2015-2016).

Второй звездой встречи стал форвард проигравших Райан Ньюджент-Хопкинс, набравший 3 (1+2) очка. Тройку лучших игроков встречи замкнул нападающий победителей Патрик Кейн, в активе которого 2 (1+1) балла за результативность.