Дубль Скиннера принес "Баффало" восьмую победу подряд

"Баффало" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в овертайме. Две шайбы в этой встрече на счету нападающего "Сэйбрз" Джеффа Скиннера.

Для "Баффало" это победа стала 8-й подряд. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Монреаль" - 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Миттельштадт - 4 (Шири, Маккейб), 12:39 - 1:0. Галлахер - 11 (Дано, Татар), 38:12 - 1:1. Э. Шоу - 7 (бол., Шлемко, Дано), 48:18 - 1:2. Скиннер - 16 (Райнхарт, Богосян), 57:34 - 2:2. Скиннер - 17 (бол., Айкел, Далин), 63:06 - 3:2.

Вратари: Хаттон - Ниеми.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 40 (12+7+16+5) - 33 (8+11+13+1).

23 ноября. Баффало. KeyBank Center.