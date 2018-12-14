Дубль Панарина принес "Коламбусу" победу над "Лос-Анджелесом"

"Коламбус" на своем льду обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кингз" потерпел третье поражение кряду.

Российский форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин оформил дубль, а его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский сделал 29 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Лос-Анджелес" - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Браун - 9 (Иафалло), 3:54 - 0:1. Седлак - 1 (Бьоркстранд, Веннберг), 5:31 - 1:1. Панарин - 8 (Дюбуа, Аткинсон), 10:13 - 2:1. Панарин - 9 (бол., Джонс, Аткинсон), 36:25 - 3:1. Андерсон - 13 (Фолиньо, Савар), 36:45 - 4:1.

Вратари: Бобровский - Куик.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 41 (12+16+13) - 30 (8+11+11).

Наши: Панарин (20.47/6/0) - Щербак (10.26/2/-2).

14 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.