Дубль Гарлэнда принес "Аризоне" победу над "Эдмонтоном"

"Аризона" обыграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2.

В составе победителей дубль оформил Конор Гарлэнд, еще один гол на счету у Джордана Истерли. За "Ойлерз" шайбы забросили Коннор Макдэвид и Крис Расселл.

Российский защитник "Койотс" Илья Любушкин завершил матч с показателем полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон Ойлерз" (Эдмонтон) - "Аризона Койотс" (Глендейл) - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Макдэвид - 27 (Рэтти), 6:46 - 1:0. Истерли - 3 (Круз, Кемпе), 21:16 - 1:1. Гарлэнд - 7 (бол., Истерли, Гальченюк), 23:08 - 1:2. Расселл - 2 (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс), 37:00 - 2:2. Гарлэнд - 8 (бол., Келлер, Гальченюк), 41:54 - 2:3.

Вратари: Тэлбот (58:35) - Кюмпер.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 25 (11+7+7) - 29 (13+9+7).

Наши: - - Любушкин (14.50/0/-1).

13 января. Эдмонтон. Rogers Place.

Все о НХЛ – здесь.