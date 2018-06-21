Дмитрий Орлов: "Мы не успокоимся и снова попытаемся выиграть Кубок Стэнли"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сказал, что его команда постарается выиграть Кубок Стэнли и в следующем сезоне.

– Евгений Кузнецов говорит, что главный вывод после всех этих праздников – хочется повторить. Вы тоже с такими эмоциями уходите в отпуск?

– Наверное. Но вообще сначала было очень тяжело осознать, что выиграл. Была очень большая усталость. Только сейчас начал что-то осознавать. И это действительно непередаваемые эмоции. Конечно, мы не успокоимся и снова постараемся выиграть.

– Вы плавали в фонтане?

– Нет, не плавал. Я в это время сидел в ресторане неподалеку вместе со своими партнерами по команде. Общались, и я не мог отвлечься, - сказал Орлов (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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