Дмитрий Орлов: "Мы не успокоимся и снова попытаемся выиграть Кубок Стэнли"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сказал, что его команда постарается выиграть Кубок Стэнли и в следующем сезоне.
– Евгений Кузнецов говорит, что главный вывод после всех этих праздников – хочется повторить. Вы тоже с такими эмоциями уходите в отпуск?
– Наверное. Но вообще сначала было очень тяжело осознать, что выиграл. Была очень большая усталость. Только сейчас начал что-то осознавать. И это действительно непередаваемые эмоции. Конечно, мы не успокоимся и снова постараемся выиграть.
– Вы плавали в фонтане?
– Нет, не плавал. Я в это время сидел в ресторане неподалеку вместе со своими партнерами по команде. Общались, и я не мог отвлечься, - сказал Орлов (Алексей ШЕВЧЕНКО).
Полная версия интервью - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/hochu-igrat-v-nhl-dolgo-no-v-ssha-ne-ostanus-dmitriy-orlov-o-kubke-stenli-znarke-i-trampe-1424477/