Брюс Будро: "Невозможно победить, если не забиваешь даже в пустые ворота"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро разочарован поражением от "Чикаго" (0:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Специалист надеется на то, что в ближайшее время команда сможет наладить свою игру.

– Невозможно победить, если ты не забиваешь даже в пустые ворота. Вам просто не удастся это сделать, – приводит официальный сайт НХЛ слова Будро. – Это необходимо, потому что у соперника появится момент, который он реализует.

Почти во всех матчах в третьем периоде счет был равным или отрыв был незначительным. Сомневаюсь, что "Миннесота" пытается найти свою игру. Нам просто нужно делать то, что входит в наши обязанности. Мы могли выиграть 11 встреч и тогда бы все сказали, что у нас замечательная команда. Но это не так. Сейчас игра не ладится.