"Бостон" подписал контракт с MVP регулярного чемпионата АХЛ

"Бостон" в первый день работы рынка свободных агентов, заключил контракты с тремя игроками. 25-летний форвард Кенни Агостино, который стал самым ценным игроком регулярного чемпионата АХЛ в прошлом сезоне, подписал одностороннее однолетнее соглашение на 875 тысяч долларов. В минувшем сезоне он набрал 83 (24+59) очка в 65 матчах за "Чикаго Вулвз" .

Также к "Бостону" присоединился 28-летний защитник Пол Постма, выступавший ранее за "Виннипег". Он поставил подпись пол односторонним контрактом на 725 тысяч долларов. 26-летний форвард Джордан Шварц подписал двусторонний характер, рассчитанный на год.