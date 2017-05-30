12:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Билл Дэйли: "НХЛ не даст клубам принимать решение об участии игроков в Олимпиаде"

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Вице-президент НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что лига не позволит клубам самостоятельно принимать решение о возможном участии игроков в Олимпийских играх 2018 года. Ранее сообщалось, что лига приняла окончательное решение не отпускать хоккеистов на Игры в Пхенчхане.

– Думаю, что политика НХЛ в отношении Олимпийских игр будет одинаковой для всех хоккеистов, – приводит Sportsnet.ca слова Дэйли. – Она гарантирует, что каждый из них в следующем году будет выступать в лиге. Почему нельзя оставить право решения клубам? Потому что существуют интересы НХЛ, которые крайне важны. Регулярный чемпионат имеет большое значение для нас.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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inspire

Потому что существуют интересы НХЛ, которые крайне важны. ================== ничего личного, просто бизнес (с)

13:03

ddf

Интересные события намечаются предстоящей зимой.

12:41