Билл Дэйли: "НХЛ не даст клубам принимать решение об участии игроков в Олимпиаде"

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что лига не позволит клубам самостоятельно принимать решение о возможном участии игроков в Олимпийских играх 2018 года. Ранее сообщалось, что лига приняла окончательное решение не отпускать хоккеистов на Игры в Пхенчхане.

– Думаю, что политика НХЛ в отношении Олимпийских игр будет одинаковой для всех хоккеистов, – приводит Sportsnet.ca слова Дэйли. – Она гарантирует, что каждый из них в следующем году будет выступать в лиге. Почему нельзя оставить право решения клубам? Потому что существуют интересы НХЛ, которые крайне важны. Регулярный чемпионат имеет большое значение для нас.