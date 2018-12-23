"Аризона" победила "Колорадо", Любушкин набрал первое очко в НХЛ

"Аризона" обыграла "Колорадо" в матче регуляного чемпионата НХЛ - 6:4. В составе "Койотс" результативную передачу сделал защитник Илья Любушкин. Это очко стало первым для него в лиге.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Колорадо" - 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)

Голы: Паник - 7 (Степан, Голигоски), 8:58 - 1:0. Керфут - 5 (Андригетто, Комфер), 18:13 - 1:1. Степан - 8 (Келлер, Паник), 19:55 - 2:1. Фишер - 8 (Шмолц , Гальченюк), 22:30 - 3:1. Гарлэнд - 1 (Кемпе, Любушкин), 28:28 - 4:1. Ландескуг - 24 (бол., Комфер), 45:22 - 4:2. Керфут - 6 (Нието, Рантанен), 47:39 - 4:3. Маккиннон - 22 (Нието, Джонсон), 51:51 - 4:4. Ричардсон - 9 (Экман-Ларссон), 56:21 - 5:4. Ричардсон - 10 (п.в., Казинс, Яльмарссон), 59:48 - 6:4.

Вратари: Хилл - Грубауэр (Францоуз, 28:28, 47:33 - 47:39, 57:37 - 59:48).

Штраф: 13 - 9.

Броски: 39 (9+12+18) - 28 (11+7+10).

Наши: Любушкин (12.22/0/-1) - -.

23 декабря. Глендейл. Gila River Arena.