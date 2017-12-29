"Аризона" и "Торонто" забросили 11 шайб на двоих

"Аризона" на своем льду проиграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команды забросили на двоих 11 шайб.

"Торонто" идет на 4-м месте в Восточной конференции, а "Аризона" - на последнем в Западной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Торонто" - 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Голы: Хаймэн - 7 (мен.), 8:55 - 0:1. Мэттьюс - 15 (Нюландер, Гардинер), 10:58 - 0:2. Марнер - 5 (Бозак, ван Римсдайк), 11:25 - 0:3. Арчибальд - 1 (Мартинук), 14:15 - 1:3. Перлини - 9 (Ридер, Степан), 15:32 - 2:3. Марло - 13 (бол., Марнер, Райлли), 29:15 - 2:4. Нюландер - 8, 35:13 - 2:5. Марло - 14 (Марнер, Комаров), 35:23 - 2:6. Мартинук - 3 (Ридер, Чикран), 38:33 - 3:6. Фишер - 10 (бол., Келлер, Голигоски), 54:07 - 4:6. Браун - 10 (п.в., Райлли, Марло), 57:30 - 4:7.

Вратари: Уэджвуд (57:22 - 57:30, 58:44 - 58:45) - Андерсен.

Штраф: 6 - 16.

Броски: 34 (14+12+8) - 34 (11+11+12).

29 декабря. Глендейл. Gila River Arena.