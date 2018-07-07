Андрей Василевский: "Мне одинаково хорошо и в России, и в США"

Голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский сказал, что ему в одинаковой степени нравится находиться и в США, и в России.

- Как проводишь отпуск?

- Все как обычно. Приехал в Россию на пару месяцев, на несколько дней заскочил в Уфу, чтобы повидать всех, встретиться с родителями, братом и друзьями. Сегодня вот диплом получил о высшем образовании, большое дело. Все в привычном русле, ничего необычного.

- Сейчас, по прошествии пяти лет жизни в США можно говорить о том, что ты окончательно прижился там? Есть то, чего не хватает в Америке?

- Естественно, какое-то привыкание к жизни уже есть. Не могу сказать, что меня там что-то сильно напрягает. Мне одинаково хорошо и в России, и в США, - цитирует вратаря официальный сайт "Салавата Юлаева".