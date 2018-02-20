"Анахайм" в гостях обыграл "Вегас"

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Вегас" со счетом 2:0. Голы забили Якоб Сильверберг и Джош Мэнсон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Анахайм" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сильверберг - 13 (Кольяно, Ракелль), 13:32 - 0:1. Мэнсон - 4 (Гецлаф, Ракелль), 47:01 - 0:2.

Вратари: Флери (57:22) - Гибсон (Миллер, 40:00).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 33 (8+5+20) - 20 (4+8+8).

20 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.