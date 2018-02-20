09:08 | Хоккей — НХЛ

"Анахайм" в гостях обыграл "Вегас"

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"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Вегас" со счетом 2:0. Голы забили Якоб Сильверберг и Джош Мэнсон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Анахайм" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сильверберг - 13 (Кольяно, Ракелль), 13:32 - 0:1. Мэнсон - 4 (Гецлаф, Ракелль), 47:01 - 0:2.

Вратари: Флери (57:22) - Гибсон (Миллер, 40:00).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 33 (8+5+20) - 20 (4+8+8).

20 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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fifa_guru

да я не знаю что вы)) пока все идет по плану: 1. Вегас 2. Сан-Хосе 3. Анахайм

11:36

bezik

Худшего соперника для ПО представить сложно. Пусть с утки с акулами рубятся насмерть.

11:09

ростовский свин

анахайм очень неудобная вязкая команда - так как у них в составе все форварды умеют хорошо оборняться, во всех 4 звеньях..сан хосе ослаблен травмами торнтона и гертля..думаю анахайм займет второе место после вегаса и избежит игр с ним.или вегас избежит...

09:33

fifa_guru

считаю, эта игра не показательна как будет в ПО. до этого Анахайм три раза проиграл пускай и без Геца

09:26

gibson

Анахайм показал сегодня Вегасу как с ним надо играть и что будет с ним делать когда они встретятся в плей-офф, а они там встретятся с высокой вероятностью в первом раунде.

09:21

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