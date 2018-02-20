"Анахайм" в гостях обыграл "Вегас"

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Вегас" со счетом 2:0. Голы забили Якоб Сильверберг и Джош Мэнсон.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Анахайм" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Сильверберг - 13 (Кольяно, Ракелль), 13:32 - 0:1. Мэнсон - 4 (Гецлаф, Ракелль), 47:01 - 0:2.
Вратари: Флери (57:22) - Гибсон (Миллер, 40:00).
Штраф: 2 - 6.
Броски: 33 (8+5+20) - 20 (4+8+8).
20 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.
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fifa_guru
да я не знаю что вы)) пока все идет по плану: 1. Вегас 2. Сан-Хосе 3. Анахайм
11:36
bezik
Худшего соперника для ПО представить сложно. Пусть с утки с акулами рубятся насмерть.
11:09
ростовский свин
анахайм очень неудобная вязкая команда - так как у них в составе все форварды умеют хорошо оборняться, во всех 4 звеньях..сан хосе ослаблен травмами торнтона и гертля..думаю анахайм займет второе место после вегаса и избежит игр с ним.или вегас избежит...
09:33
fifa_guru
считаю, эта игра не показательна как будет в ПО. до этого Анахайм три раза проиграл пускай и без Геца
09:26
gibson
Анахайм показал сегодня Вегасу как с ним надо играть и что будет с ним делать когда они встретятся в плей-офф, а они там встретятся с высокой вероятностью в первом раунде.
09:21