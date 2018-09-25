"Анахайм" обыграл "Аризону" Любушкина

"Анахайм" переиграл "Аризону" в контрольном матче (4:2). Российский защитник "Койотс" Илья Любушкин провел на льду 21 минуту и сделал 1 бросок по воротам.

НХЛ

Контрольный матч

"Анахайм" - "Аризона" - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Роуни - 1 (Шустр, Бландизи), 1:57 - 1:0. Паник - 2 (бол., Фэшинг, Мерфи), 3:50 - 1:1. Стил - 1 (Махура), 30:41 - 2:1. Фаулер - 1 (Кольяно, Шервуд), 38:04 - 3:1. Перлини - 2 (бол., Голигоски, Стром), 49:42 - 3:2. Комтуа - 1 (п.в., Лундстрем), 57:41 - 4:2.

Вратари: Гибсон - Кюмпер (57:36 - 57:41, 58:26).

Броски: 28 (10+16+2) - 31 (6+7+18).

25 сентября. Анахайм. Honda Center.