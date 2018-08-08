Алексей Ковалев: "Хоккей НХЛ в последнее время стал неинтересным"

Легендарный российский форвард Алексей Ковалев, который стал помощником главного тренера "Куньлуня", в интервью "СЭ" заявил, что НХЛ стала неинтересной. По его словам, он в последнее время мало смотрит хоккей.

– В последнем розыгрыше Кубка Стэнли за кого болели?

– Я в последнее время мало хоккей смотрю. Тем более сейчас хоккей в НХЛ неинтересный стал. Есть несколько команд, которые можно смотреть, скажем, "Питтсбург", команды, где наши ребята, где есть какая-то комбинационная игра. А все остальное – беготня. Помню, на "Рейнджерс" сводил детей, они попросили, и просто глазам своим не мог поверить: за 40 секунд шайба на льду была секунд 10. Все остальное – по борту, по верху, закинул ее, выкинул, опять закинул-выкинул. Смотрел и говорил: "Вот же хоккей пошел". Хотел детям показать того или иного игрока, чтобы они последили за ним, за его движениями, а что там вообще показывать-то. Что они могут показать? (Игорь ЕРОНКО)

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