Александр Бурмистров: "Вернуться в НХЛ? Может быть, когда-нибудь"

Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров в интервью "Реальному времени" отметил, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является казанский клуб. Также он подчеркнул, что пока не собирается возвращаться в НХЛ.

– Как обстоят дела с твоим контрактом? Остаешься в Казани?

– Пока в процессе. Общаемся, обсуждаем, впереди еще много времени. Успеем. Приоритет? Конечно, "Ак Барс"!

– Права у "Ванкувера" на тебя до 35 лет. У тебя у самого еще есть желание вернуться в НХЛ?

– Может быть, когда-нибудь. Но до января не имею права играть в Северной Америке, так что все мысли в данный момент у меня о КХЛ.