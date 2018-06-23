Александр Алексеев: "Овечкин сказал, что я нужен "Вашингтону", чтобы всех устрашать"

31-й номер драфта-2018 Александр Алексеев поделился эмоциями от церемонии драфта НХЛ. 18-летний российский защитник был выбран "Вашингтоном".

– Овечкин сказал мне: "Ждем не дождемся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать. - цитирует Алексеева пресс-служба лиги. – Я, конечно, выдохнул, когда мое имя произнесли. Надеялся, что меня выберут в первом раунде. Можно сказать, что у меня с плеч свалился большой груз. Я очень и очень счастлив. Здорово, что меня выбрала команда, в которой так много россиян. Когда я рос, то смотрел за Орловым, Кузнецовым и, конечно, Овечкиным.