06:08 | Хоккей — НХЛ

4 очка Пастрняка позволили "Бостону" прервать победную серию "Торонто"

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"Бостон" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Брюинз" прервал трехматчевую победную серию "Мэйпл Ливз".

Чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк набрал 4 (3+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Торонто" - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Бержерон - 9 (Пастрняк), 16:12 - 1:0. Пастрняк - 13 (Бержерон, Гржельчик), 25:46 - 2:0. Пастрняк - 14 (бол., Маршан, Бержерон), 30:34 - 3:0. Таварес - 10 (Марнер, Райлли), 39:30 - 3:1. Пастрняк - 15 (бол., Маршан, Краг), 54:04 - 4:1. Нордстрем - 3 (Крейчи), 54:30 - 5:1.

Вратари: Галак - Спаркс (57:21 - 57:29).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (6+16+12) - 41 (20+10+11).

Наши: - - Зайцев (18.09/0/0).

11 ноября. Бостон. TD Garden.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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