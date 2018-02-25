33 сэйва Бобровского помогли "Коламбусу" переиграть "Чикаго"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" на своем льду переиграл "Чикаго" – 3:2. В одной из шайб "Блю Джэкетс" поучаствовал российский форвард Артемий Панарин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Чикаго" - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кемпф - 3 (Хартман, Хиностроза), 1:28 - 0:1. Аткинсон - 11 (бол., Джонс, Дюбуа), 17:43 - 1:1. Юрчо - 1 (Кейн, Густафссон), 29:20 - 1:2. Дюбуа - 14 (ПАНАРИН), 34:30 - 2:2. Андерсон - 18 (Дженнер), 51:14 - 3:2.

Вратари: БОБРОВСКИЙ - Форсберг (58:10 - 58:28, 58:36 - 58:54, 59:05).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 29 (15+8+6) - 33 (11+11+11).

Наши: Бобровский, Панарин (18:25/ 0/ 1) - Анисимов (17:17/ 1/ 0).

25 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.