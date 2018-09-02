Жена Ковальчука объяснила, как накачать мощные ягодицы

Жена Ильи Ковальчука Николь в подробностях рассказала, как накачать мощные ягодицы. Соответствующий пост она опубликовала в Инстаграме. Отметим, что Николь является матерью четверых детей.

- Девочки, не хочу никого расстраивать, но попа от махов ногами, приседаний с бодибаром и выпадами без веса не растет! При регулярных тренировках тело конечно же станет подтянутым, но сочные ягодицы растут только от весов и правильного, богатого полезными белками, жирами и углеводами питания, - написала Николь Ковальчук в Инстаграме. - Я тоже использую на тренировках экспандеры и работаю с собственным весом. Но это лишь как дополнение к основным.

И еще мой вам совет: всегда чувствуйте ту мышцу, которую хотите накачать, концентрируйтесь на ней, думайте о ней. Если вы работаете с небольшими весами. Главное-выполнять упражнения до усталости в мышцах. Пресс. Он виден только при соблюдении правильного питания. Сколько бы вы его не качали, если вы питаетесь не правильно, то ваш плоский животик будет прятаться под жирком.

"Стальные" бедра после рождения четверых детей. жена ковальчука невероятна