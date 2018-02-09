Сборная России сыграет с Кореей в форме без национальной символики

Сборная России по хоккею проведет товарищеский матч с Кореей в форме без национальной символики. Хоккеисты наденут красные свитера с номерами игроков на груди. Олимпийскую форму команда получит на следующий день, 11 февраля.

Напомним, что из-за дисквалификации МОК россияне выступают на Играх в Пхенчхане без российской символики под названием "Олимпийские атлеты России".

Первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.