16:35 | Хоккей

Сборная России сыграет с Кореей в форме без национальной символики

6

Сборная России по хоккею проведет товарищеский матч с Кореей в форме без национальной символики. Хоккеисты наденут красные свитера с номерами игроков на груди. Олимпийскую форму команда получит на следующий день, 11 февраля.

Напомним, что из-за дисквалификации МОК россияне выступают на Играх в Пхенчхане без российской символики под названием "Олимпийские атлеты России".

Первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

slava_l

Даже товарищеский без формы. Пусть им корейцы полную кошёлку напихают. Засранцы.

22:24

slava_l

15 игроков из СКА, 8 из ЦСКА, такого даже в СССР не было , там из ЦСКА только 2 пятёрки брали. Сейчас бабло побеждает всё. Желаю не выйти из группы!

17:56

slava_l

2 Tribunal Z А ничё, что они не за Россию играют, а за бабло?

17:45

Tribunal Z

slava_l Чмыри вонючие.===== ТЫ САМ ЧМОШНИК

16:53

kolos249

Да пусть хоть голыми играют, кому это интересно?

16:48

slava_l

Чмыри вонючие.

16:46