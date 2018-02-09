Сборная России сыграет с Кореей в форме без национальной символики

Сборная России по хоккею проведет товарищеский матч с Кореей в форме без национальной символики. Хоккеисты наденут красные свитера с номерами игроков на груди. Олимпийскую форму команда получит на следующий день, 11 февраля.
Напомним, что из-за дисквалификации МОК россияне выступают на Играх в Пхенчхане без российской символики под названием "Олимпийские атлеты России".
Первый матч мужского хоккейного турнира россияне проведут против Словакии 14 февраля.
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slava_l
Даже товарищеский без формы. Пусть им корейцы полную кошёлку напихают. Засранцы.
22:24
slava_l
15 игроков из СКА, 8 из ЦСКА, такого даже в СССР не было , там из ЦСКА только 2 пятёрки брали. Сейчас бабло побеждает всё. Желаю не выйти из группы!
17:56
slava_l
2 Tribunal Z А ничё, что они не за Россию играют, а за бабло?
17:45
Tribunal Z
slava_l Чмыри вонючие.===== ТЫ САМ ЧМОШНИК
16:53
kolos249
Да пусть хоть голыми играют, кому это интересно?
16:48
slava_l
Чмыри вонючие.
16:46