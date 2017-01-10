"Спартак" в овертайме обыграл "СКА-1946"

"Спартак" победил "СКА-1946" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Питерцы, несмотря на потерю очков, сохранили лидерство на "Западе".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)

Голы: Чернюк - 4 (бол., Назаревич, Ельшанский), 2:44 - 0:1. Шабуров - 19, 7:00 - 1:1. Гиздатуллин - 15 (Шабуров), 7:26 - 2:1. Куракин - 14 (бол., Ельшанский), 11:43 - 2:2. Елесин - 1 (бол., Крутий, Гиздатуллин), 25:49 - 3:2. Цуриков - 1 (Науменко, Волошин), 28:56 - 4:2. Сулима - 1, 31:47 - 4:3. Михайлов - 4 (Шурыгин, Дыняк), 37:40 - 4:4. Куракин - 15 (Назаревич, Зеленков), 57:57 - 4:5.

Вратари: Боярчук (59:43) - Устименко (Масленников, 28:56).

"Тайфун" (Уссурийск) - "Атланты" (Мытищи) - 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Голы: Миллер - 1 (П. Щербаков), 0:36 - 0:1. Миллер - 2 (П. Щербаков), 6:22 - 0:2. Ахметянов - 5 (М. Гершкович), 10:08 - 1:2. Шуркалов - 2 (бол., Чернов), 28:43 - 2:2. Миллер - 3 (Шинкаренко, Колегов), 40:48 - 2:3. Кумов - 2 (Тарлецкий), 41:46 - 3:3. П. Щербаков - 4 (Миллер, Соколов), 58:57 - 3:4.

Вратари: Калинин (59:12) - Сидорин.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Горохов - 11 (бол., Ануфриев), 21:33 - 0:1. Мишкин - 7 (Яровой, Полодян), 41:38 - 1:1. Хусаинов - 4 (Пенышкин), 47:57 - 1:2. Иванюженков - 8 (п.в., Кожемякин, Чуйков), 59:02 - 1:3.

Вратари: Иванов (58:30 - 59:02) - Доненко.

"Алмаз" (Череповец) - "Рига" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Лощенко - 22 (Орлов, Гераськин), 33:11 - 1:0. Шляхтов - 10 (Колесников), 34:27 - 2:0. Разгалс - 13 (Карклс), 42:48 - 2:1.

Вратари: Донченко - Григалс (58:54).

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Ладья" (Тольятти) - 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Голы: Ольшанский - 2 (Пятин, Башкиров), 22:46 - 1:0. Меньщиков - 14 (бол., Железков, Дюкарев), 25:40 - 2:0. Дюкарев - 10 (бол., Железков, Игошев), 33:25 - 3:0. Швырев - 11 (Коробкин), 35:10 - 4:0. Платонов - 2 (Игошев, Еремин), 46:06 - 5:0.

Вратари: Лозебников - Никоноров.

"Сарматы" (Оренбург) - "Ирбис" (Казань) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Тявин - 10 (Родионов, Сгибнев), 1:07 - 1:0. Расулов - 13 (Самсонов), 16:16 - 1:1. Тявин - 11 (Сгибнев, Любишкин), 30:35 - 2:1. Вараница - 3 (Заречный, Карлиев), 49:03 - 3:1. Богатов - 4 (бол., Редков, Валеев), 52:05 - 3:2. Залалутдинов - 6, 56:14 - 4:2.

Вратари: Сергеев - Мифтахов.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Локтев - 11 (Лапин, Денисенко), 33:36 - 0:1. Молофеев - 13 (Ткаченко, Михайлов), 39:57 - 0:2. Молофеев - 14 (бол., Ткаченко, Сухов), 50:38 - 0:3. Лешков - 3 (бол., Баранцев), 54:49 - 1:3. Локтев - 12 (Денисенко, Морозов), 58:25 - 1:4.

Вратари: Дремин - Шарапов.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - МХК "Спартак" (Москва) - 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Вейтов - 5 (бол., Милехин, Нестеров), 9:34 - 1:0. Авксентьев - 6 (Шалагин, Звягинцев), 13:18 - 1:1. Цыплаков - 6, 44:02 - 1:2. Кукштель - 16 (Барабанов, Курбатов), 56:26 - 2:2. Леванов - 7 (Розанов), 62:29 - 2:3.

Вратари: К.Л. Волков - Лысенков.