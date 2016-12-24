"Спартак" проиграл "Локо", "Красная Армия" одолела "Крылья Советов"

"Красная Армия" на своем льду обыграла "Крылья Советов" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Спартак" проиграл "Локо", а "Русские витязи" выиграли у "Алмаза".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Красная Армия" (Москва) - "Крылья Советов" (Москва) - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Силаев - 14 (Луговяк, Николишин), 0:50 - 1:0. Е. Кудрявцев - 2 (Садретдинов), 6:26 - 1:1. Мещеряков - 9 (бол., Каштанов), 22:16 - 2:1. Бякин - 14 (Подлубошнов, Силаев), 31:05 - 3:1. Мещеряков - 10 (бол., Макеев, Попугаев), 58:09 - 4:1.
Вратари: Самойлов - Трещалин.
Судья: Юдаков.
24 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
"МХК Спартак" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Жуков - 2 (Цыганов, Слепец), 2:53 - 0:1. Коваленко - 2 (Рыбаков), 29:56 - 0:2. Денисенко - 3, 36:49 - 0:3.
Вратари: Сковронский - Коновалов.
Судьи: Милованов, Томилов.
24 декабря. Москва. ЛД "Сокольники".
"Русские витязи" (Чехов) - "Алмаз" (Череповец) - 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
Голы: Гончаров - 3 (Дедов), 16:45 - 1:0. Рудый - 1 (Степанов, Климов), 30:47 - 1:1. Климов - 1 (Степанов), 33:45 - 1:2. Чекмарев - 8 (Степанов), 36:59 - 1:3. Варламов - 6 (Плехов), 38:48 - 2:3. Варламов - 7 (мен., Бочкарев), 47:55 - 3:3. Дедов - 3 (бол., Епишин, Бочкарев), 59:56 - 4:3.
Вратари: Доненко - Артамкин.
Судьи: Мочалов, Тихомиров.
24 декабря. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".