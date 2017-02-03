"Спартак" и "Динамо" добились выездных побед

"СКА-Серебряные львы" переиграли "Крылья Советов" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других поединках "Чайка" дома уступила "Русским витязям", "МХК Спартак" одолел "МХК МВД", а "МХК Динамо" выиграло у "Атлантов".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Селютин - 20, 18:57 - 1:0. Гордеев - 3 (бол., Полуэктов), 26:03 - 1:1. Селютин - 21 (бол., Яровой, Шаповалов), 47:34 - 2:1.
Вратари: Дмитриев - М. Кудрявцев (59:32).
Судья: Фатеев.
3 февраля. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)
Голы: Краснов - 2 (бол., Горохов, Плехов), 5:24 - 0:1. Киценко - 1 (Шевченко, Горохов), 10:11 - 0:2. Рунов - 7 (Серанов, Кондрашин), 11:14 - 1:2. Комаров - 13 (бол., Есаян, Меляков), 13:59 - 2:2. Меляков - 11 (бол., Есаян, Комаров), 23:47 - 3:2. Хусаинов - 6 (Моисеев, Краснов), 31:03 - 3:3. Ануфриев - 4 (бол., Шевченко, Горохов), 39:27 - 3:4. Горохов - 15 (Ануфриев, Кандзюба), 46:51 - 3:5.
Вратари: Иноземцев - Доненко.
Судья: Мисюрь.
3 февраля. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"МХК МВД" (Балашиха) - "МХК Спартак" (Москва) - 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
Голы: Чебыкин - 17 (Леонов), 7:15 - 1:0. Ли - 1 (Круженков, Звягинцев), 12:11 - 1:1. Жолобов - 19 (бол., Пелевин), 14:30 - 1:2. Чувилов - 2 (Усков), 16:05 - 2:2. Авксентьев - 7 (Пушкарев), 40:52 - 2:3. Жолобов - 20 (бол., Первов), 54:36 - 2:5. Ли - 2 (бол., Волков), 54:36 - 2:5.
Вратари: Райко (Кузнецов, 54:36) - Сковронский.
Судьи: Бестужев, Тихомиров.
3 февраля. Балашиха. "Арена Балашиха".
"Атланты" (Мытищи) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Шинкаренко - 16 (Миллер), 0:05 - 1:0. Агалаков - 2 (Жабреев, Ротенберг), 10:51 - 1:1. Куракин - 18 (мен., Ельшанский, Зеленков), 19:10 - 1:2. Михайлов - 7 (Дыняк), 29:19 - 1:3. Царев - 5 (Васильев, Орлов), 52:16 - 1:4.
Вратари: Сидорин (Шугаев, 40:00) - Устименко (52:12 - 52:16).
Судья: Беляев.
3 февраля. Мытищи. "Арена Мытищи".