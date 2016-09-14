"Снежные барсы", "Белые медведи", "МХК Спартак", "СКА-1946" и "СКА-Серебряные львы" одержали победы

"Снежные Барсы" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромили "Алтай" – 8:1. Также побед добились "Белые медведи", "МХК Спартак", "СКА-1946" и "СКА-Серебряные львы".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Белые медведи" (Челябинск) – "Сарматы" (Оренбург) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Тертышный – 1 (Кравцов, Подкорытов), 22:30 – 1:0. Попов – 2 (Кошурников, Карпухин), 29:56 – 2:0. Шафигулин – 1 (Коновалов), 49:45 – 3:0.

Вратари: Мустафин – Кудашев.

"Снежные барсы" (Астана) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)

Голы: Мельников – 1 (Гурков), 18:22 – 1:0. Пархоменко – 1 (Киселев), 23:31 – 1:1. Мельников – 2 (Гурков), 28:06 – 2:1. Мелихов – 1 (Макеев, Ар. Ананичев), 32:25 – 3:1. Муратов – 1 (Ахметов, Семенов), 34:13 – 4:1. Семенов – 1 (Муратов, Ахметов), 36:12 – 5:1. Мухаметов – 1, 53:45 – 6:1. Гурков – 1 (Мельников, Ал. Ананичев), 57:36 – 7:1. Ар. Ананичев – 1 (Мухаметов, Мелихов), 58:48 – 8:1.

Вратари: Штукерт – Шутов (Устинович, 34:13).

"МХК Спартак" (Москва) – "Красная Армия" (Москва) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Шустров – 1 (Ревацкий, Розанов), 10:20 – 1:0. Силаев – 3 (бол., Бякин, Мирошниченко), 14:11 – 1:1. Чибиряев – 2 (бол., Леванов), 27:47 – 2:1. Лапшов – 1, 29:11 – 3:1. Булимов – 1 (бол., Шустров), 58:10 – 4:1.

Вратари: Лысенков – Самойлов.

"Чайка" (Нижний Новгород) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: А. Волков – 3 (Сультеев), 24:38 – 0:1.

Вратари: Суханов (58:45) – К.Л. Волков.

"МХК МВД" (Балашиха) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)

Голы: Алтыбармакян – 5 (Полодян, Кирьянов), 6:31 – 0:1. Куянов – 2 (Смирнов), 8:16 – 0:2. Бицадзе – 1 (мен., Леонов), 13:04 – 1:2. Сорокин – 2 (бол., Кривошеев, Куянов), 13:57 – 1:3. Торопченко – 3 (Севостьянов), 30:48 – 2:3. Усков – 1 (бол., Гусынин, Севостьянов), 38:36 – 3:3. Куянов – 3 (бол., Кривошеев, Крупкин), 48:14 – 3:4.

Вратари: Кузнецов – Иванов.