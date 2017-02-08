"СКА-Серебряные львы" и "СКА-1946" проиграли свои матчи, "Тайфун" обыграл "Ригу"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Алмаз" одержал непростую победу над "Серебряными львами" (1:0), забросив единственную шайбу в матче в третьем периоде. "Локо" разгромил "СКА-1946" (5:0), а "Рига" проиграла "Тайфуну" (2:3) на своем льду.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алмаз" (Череповец) – "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Зарубин – 2 (бол., Гераськин, Калугин), 45:51 – 1:0.

Вратари: Артамкин – Дмитриев (58:45).

Судьи: Беляев, Парфенов.

8 февраля. Череповец. Ледовый дворец.

"Локо" (Ярославль) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Казакевич – 1 (Аверин), 33:37 – 1:0. Зенчиков – 8 (Юртайкин, Жуков), 39:52 – 2:0. Иванов – 12 (Гизатуллин, Кудрявцев), 51:39 – 3:0. Зенчиков – 9 (Жуков), 55:06 – 4:0. Жуков – 9 (бол.), 58:24 – 5:0.

Вратари: Коновалов – Мельничук.

Судьи: Заболотнев, Прокуратов.

8 февраля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

"ХК Рига" (Рига) – "Тайфун" (Уссурийск) – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Чернов – 13 (Шуркалов, Кумов), 14:08 – 0:1. Галкин – 1 (Ахметянов), 34:38 – 0:2. Эзитис – 4 (Лейниекс, Ципрусс), 45:57 – 1:2. Кумов – 4 (Стрелковских, В. Гершкович), 47:23 – 1:3. Разгалс – 18 (бол., Сварс, Зиле), 58:17 – 2:3.

Вратари: Наумов (58:10 – 58:17, 59:45) – Калинин.

Судья: Светилов.

8 февраля. Пиньки. Инбокс-Холл.