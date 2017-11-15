"СКА-1946" победил "Спартак" в МХЛ

"СКА-1946" обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Армейцы одержали 16 побед в последних 17 матчах и занимают первое место в Западной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Локо" (Ярославль) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Лисин - 4 (Цыганов, Беляев), 26:15.

Вратари: Киселев (59:20) - Исаев.

"Тайфун" (Уссурийск) - "Алмаз" (Череповец) - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Колесников - 9 (Гераськин, Грачев), 2:43 - 0:1. Гончарук - 10 (бол., Кочкарев, Р. Тимофеев), 15:08 - 1:1. Казаков - 1 (Калобанов), 17:37 - 1:2. Р. Тимофеев - 7 (Гончарук, Александров), 25:40 - 2:2. Гераськин - 9 (бол., Морулев), 36:44 - 2:3. Колесников - 10 (Грачев, Зарубин), 44:46 - 2:4. Епифанов - 5 (И. Кожухов, М. Гершкович), 57:43 - 3:4. Жирнов - 8 (Сычушкин, Замалиев), 58:12 - 3:5.

Вратари: Булыгин (58:42) - Тяпкин.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Токарев - 8 (Олейников), 4:03 - 1:0. Коробкин - 12 (бол., Рожков), 19:30 - 2:0. Пятин - 9 (Коробкин), 24:18 - 3:0. Спиридонов - 7 (Борисов, Дорофеев), 49:26 - 4:0.

Вратари: Кочетков - Дремин.

"Спутник" (Альметьевск) - "Ирбис" (Казань) - 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Голы: Бархаткин - 8, 23:44 - 1:0. Шарипов - 5 (бол., Шарипов, Чупин), 32:23 - 2:0. Вильданов - 4 (Пьянов, Зайцев), 35:17 - 2:1. Галимов - 8, 44:25 - 2:2. Галимов - 9 (бол., Журавлев, Мужиков), 48:21 - 2:3. Пьянов - 1 (Зайцев), 50:01 - 2:4.

Вратари: Минегалиев (Косов, 50:01) - Каляев.

"Спартак" (Москва) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Жолобов - 5 (бол., Тришин), 18:46 - 1:0. Царюк - 14 (бол., Милехин, Галенюк), 28:43 - 1:1. Миллер - 6 (Ревацкий), 29:06 - 2:1. Царюк - 15 (Милехин), 34:17 - 2:2. Жук - 2 (Курбатов, Иванов), 47:45 - 2:3. Талалуев - 10 (бол., Тришин, Розанов), 57:55 - 3:3.

Победный буллит: Милехин.

Вратари: Синегубкин - Лысенков.

"Капитан" (Ступино) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)

Голы: Тюнеев - 10 (Мишкин), 10:23 - 0:1. Тюнеев - 11 (бол., Мишкин, Кривошеев), 18:41 - 0:2. Кривошеев - 3 (бол., Чернов, Ведерников), 24:27 - 0:3. Ведерников - 2 (Чернов, Куянов), 26:18 - 0:4. Калмыков - 3 (Шляхтов), 27:45 - 0:5. Жилин - 9 (Постнов, Куруськин), 37:39 - 1:5. Улогов - 2 (Орешкин, Хоба), 38:27 - 2:5. Грязнов - 3 (Зубковский, Ведерников), 39:47 - 2:6. Ведерников - 3 (Чернов, Куянов), 41:59 - 2:7.

Вратари: Ахметов (П. Куликов, 27:45) - Николаев.