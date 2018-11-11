"Сибирские снайперы" победили "Толпар"

"Сибирские снайперы" победил "Толпар" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 3:1. Клуб из Новосибирска набрал 26 очков и поднялся на седьмое место в Восточной конференции, уфимская команда с 42 баллами занимает первую строчку.

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"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Толпар" (Уфа) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Давыдов - 5 (Юров), 18:08 - 1:0. Челбаев - 5 (бол., Сухов, Папст), 20:52 - 2:0. Кривченков - 5 (Дубакин, Аксененко), 32:24 - 3:0. Башкиров - 8, 32:42 - 3:1.

Вратари: Щербаков - Грошев (Брагинский, 20:52).

Судьи: Мелихов, Шмаков.

11 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

В другом матче "Кузнецкие медведи" уступили "Авто" (4:6).

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Авто" (Екатеринбург) - 4:6 (1:2, 3:2, 0:2)

Голы: Павленко - 7, 0:09 - 0:1. Зайцев - 2 (бол., Белоцкий, Федоров), 17:38 - 0:2. Сизиков - 7 (Сатаров, Чегошев), 19:35 - 1:2. Мурашов - 1, 22:38 - 2:2. Журавлев - 3 (Еркин, Тютяев), 27:59 - 2:3. Юдин - 1 (Мурашов), 32:15 - 3:3. Захаров - 7 (бол., Зайцев, Тютяев), 35:58 - 3:4. Вернигор - 1 (Богдашкин, Житников), 38:32 - 4:4. Белоцкий - 7 (Павленко), 48:26 - 4:5. Журавлев - 4 (п.в., Суслов, Тютяев), 59:27 - 4:6.

Вратари: Барышников (59:00 - 59:27) - Сартаков (Галкин, 40:00).

Судьи: Меньших, Назаров.

11 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Алмаз" победил "Тайфун" (9:2).

"Алмаз" (Череповец) - "Тайфун" (Уссурийск) - 9:2 (1:0, 4:1, 4:1)

Голы: Жирнов - 7 (Замалиев, Николаев), 8:06 - 1:0. Марков - 6 (мен.), 20:15 - 2:0. Николаев - 5 (Данч, Губин), 20:57 - 3:0. Малмыгин - 7 (бол., Жолобов, Мальцев), 27:25 - 3:1. Колесников - 6 (бол., Федоров, Калобанов), 32:42 - 4:1. Федоров - 9 (бол., Ковтун, Колесников), 37:03 - 5:1. Федоров - 10 (бол., Чижиков), 43:13 - 6:1. Марков - 7 (Неволин, Жирнов), 45:31 - 7:1. Воронин - 1 (Чайкин), 46:56 - 7:2. Федоров - 11 (бол., Колесников, Ковтун), 54:42 - 8:2. Неволин - 5 (бол., Морулев, Рогов), 57:00 - 9:2.

Вратари: Шугаев - Шалойко (Глазатов, 37:03).

Судьи: Отмахов, Рассказов.

11 ноября. Череповец. "Ледовый дворец".

"Алтай" победил "Снежных барсов" (4:2).

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Снежные барсы" (Астана) - 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Голы: Майоров - 10 (Рыжий), 13:55 - 1:0. Макуцкий - 3 (С-н Данияр), 18:22 - 1:1. Шапорев - 5 (Майоров, Лагунов), 20:44 - 2:1. Гатиятов - 11 (С-н Данияр, Киселев), 30:27 - 2:2. Епишев - 7, 32:48 - 3:2. Шапорев - 6 (Майоров), 35:22 - 4:2.

Вратари: Нурек - Каратаев (Еремеев, 32:48).

Судьи: Матюша, Хуторов.

11 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

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