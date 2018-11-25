"Русские витязи" обыграли "Спартак"

"Русские витязи" взяли верх над "Спартаком" в регулярном чемпионате МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Ладья" (Тольятти) - 6:4 (4:0, 2:2, 0:2)
Голы: Пятин - 11 (Дубин, Гусев), 4:29 - 1:0. Шешин - 11 (Баранов, Антипин), 8:30 - 2:0. Абдуллин - 8 (Янчевский, Олейников), 10:17 - 3:0. Олейников - 4 (Абдуллин), 18:19 - 4:0. Леонтьев - 1 (Кротов), 26:44 - 4:1. Кротов - 3 (Алексеев, Колягин), 28:58 - 4:2. Платонов - 4 (Пятин, Дубин), 30:57 - 5:2. Рожков - 12 (Баранов, Шешин), 31:39 - 6:2. Якутов - 1, 49:32 - 6:3. Алексеев - 5 (Быстров), 49:40 - 6:4.
Вратари: Камышников (Щетилин, 49:40) - Забродин (Банников, 31:51).
"Чайка" (Нижний Новгород) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Шарпанских - 2 (Гордин), 0:42 - 0:1. Алтыбармакян - 9, 44:35 - 0:2. Грязнов - 4 (п.в., Поляков), 58:28 - 0:3.
Вратари: Кожокарь (57:25 - 58:28) - Аскаров.
"Атланты" (Мытищи) - "Рига" - 4:2 (3:2, 0:0, 1:0)
Голы: Сварс - 3 (Федоров), 0:40 - 0:1. Гончарук - 15 (Смирнов), 3:41 - 1:1. Миллерс - 3 (Полцс, Брантс), 6:42 - 1:2. Силантьев - 10 (бол., Гончарук, Христов), 8:45 - 2:2. Смирнов - 5 (Гончарук), 17:59 - 3:2. Дудкин - 8 (п.в., Погонченков), 59:07 - 4:2.
Вратари: Синегубкин - Рауза (58:38 - 59:07, 59:24).
"Динамо" (Санкт-Петербург) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Васильев - 18 (Большаков), 29:02 - 1:0. Жабреев - 12, 31:30 - 2:0. Сарапульцев - 5 (бол., Полухин, Орлов), 48:34 - 2:1.
Вратари: Чуфаров - О`Брайен.
"Русские витязи" (Чехов) - "Спартак" (Москва) - 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Миллер - 3 (Шалагин), 12:23 - 0:1. Растворов - 5 (Горохов, Храпский), 13:06 - 1:1. Кожемякин - 2 (Зайцев, Гончаров), 21:38 - 2:1. Шалагин - 11 (Пивовар, Кравченко), 33:23 - 2:2. Исмагилов - 1 (Гончаров), 40:53 - 3:2. Булимов - 7 (Клепко), 43:01 - 3:3. Горохов - 2 (Храпский, Ширгазиев), 43:43 - 4:3. Авксентьев - 5 (Е. Белов, Клюгин), 49:56 - 4:4. Горохов - 3 (Сараев), 62:53 - 5:4.
Вратари: Черепанов - Сковронский.
"Капитан" (Ступино) - "Крылья Советов" (Москва) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Вяткин - 9 (Шутов), 33:55 - 0:1. Жилин - 8 (Гараев, Понкратов), 58:50 - 1:1.
Победный буллит: Тютчев.
Вратари: Ахметов - Мельников.
"Сарматы" (Оренбург) - "Ирбис" (Казань) - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы: М. Быков - 7 (бол., Ахметгалиев, Шестопалов), 1:18 - 0:1. Никитин - 2 (бол., Волков, Уколов), 5:36 - 1:1. Ковырин - 1, 21:02 - 2:1. Хаймоненко - 2 (Ипатов), 21:31 - 3:1. Ипатов - 3 (бол., Колосов), 27:49 - 4:1. Мухин - 7 (Климов, Вильданов), 38:58 - 4:2. Комков - 1 (Хрунин, Четвериков), 54:57 - 4:3. Куров - 8 (Малахов), 58:14 - 5:3.
Вратари: Мустафин - Ахтямов.