Питерское "Динамо" победило "СКА-Серебряных львов"

Питерское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ победило "СКА-Серебряных львов" – 3:2. Также побед добились "Амурские тигры", "МХК МВД", "Ладья", "Авто", "Сибирские снайперы", "Ирбис", "СКА-1946".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Гиздатуллин - 1 (Орлов), 12:50 - 1:0. Клопов - 5 (бол., Коломаров, Есаян), 38:54 - 1:1. Шабуров - 8 (Карпусь), 61:04 - 2:1.
Вратари: Насонов - Суханов.
"Тайфун" (Уссурийск) - "МХК МВД" (Балашиха) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Островский - 2 (Хафизов, Прус), 30:49 - 1:0. Торопченко - 5 (Толпегин), 58:46 - 1:1. Петунин - 3 (бол., Леонов, Севостьянов), 64:14 - 1:2.
Вратари: Калинин - Райко.
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы: Сорокин - 3 (Полодян), 15:35 - 1:0. Царев - 1 (Михайлов), 16:26 - 1:1. Алтыбармакян - 9 (мен., Полодян), 49:07 - 2:1. Зеленков - 2 (бол., Кузнецов), 59:31 - 2:2. Зеленков - 3 (Васильев, Назаревич), 59:44 - 2:3.
Вратари: Иванов - Масленников (58:43 - 58:51, 58:59 - 59:31).
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Ладья" (Тольятти) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Кизимов - 1 (Рахимуллин), 39:22 - 0:1.
Вратари: Нечистовский (59:06) - Отпущенников.
"Авто" (Екатеринбург) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Ивашов - 5 (Носков, Обидин), 0:18 - 1:0. Воронков - 4 (Сушинский, Лукошин), 0:41 - 2:0. Шунькин - 1 (бол., Михайлов), 12:27 - 2:1. Левитский - 4 (Шишков), 43:51 - 3:1.
Вратари: Гросс - Катюхин (Евстафьев, 0:41, 57:14 - 59:51).
"Толпар" (Уфа) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Миргалиев - 1 (бол., Ершов), 20:57 - 1:0. Садыков - 2 (бол., Локтев, Фильченков), 44:55 - 1:1. Коротков - 4 (Локтев), 59:33 - 1:2.
Вратари: Циркуль (59:54) - Шмаков.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Ирбис" (Казань) - 5:6 Б (2:2, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Голы: Хованов - 3 (Расулов, М. Марушев), 1:29 - 0:1. М. Марушев - 3 (бол., Расулов, Хованов), 9:24 - 0:2. Кирилов - 1 (Первушин), 11:09 - 1:2. Пленкин - 6 (Молофеев), 19:37 - 2:2. Головин - 1, 25:54 - 3:2. Редков - 6 (Валеев), 43:05 - 3:3. Шетле - 5 (Молофеев, Пленкин), 46:41 - 4:3. Насыбуллин - 1 (мен., Расулов), 50:02 - 4:4. Редков - 7 (Валеев, Сошнин), 50:32 - 4:5. Шетле - 6 (Мингазов, Пленкин), 59:38 - 5:5.
Победный буллит: Баин.
Вратари: Дремин (59:32 - 59:38) - Каляев (Мифтахов, 25:54).
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Атланты" (Мытищи) - 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Голы: Басистый - 2 (Цицюра), 24:54 - 1:0. Захаров - 1 (бол., Селютин, Шулев), 26:37 - 1:1. Ожгихин - 5 (Шепитько), 43:14 - 2:1. Овечкин - 3 (Цицюра), 43:27 - 3:1. Кукштель - 4 (Царюк), 45:45 - 4:1. Бедняков - 1 (бол., Шинкаренко, Правило), 48:34 - 4:2.
Вратари: К.Л. Волков - Сидорин.