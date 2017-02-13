"МХК Спартак" победил "Атлантов", "СКА-1946" обыграл "Алмаз"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Авто" (Екатеринбург) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Митякин - 9 (Шишков, Воронков), 27:43 - 1:0. Голещихин - 27 (Носков, Дербенев), 29:02 - 2:0.
Вратари: Фомин - Каратаев.
"Толпар" (Уфа) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Сытый - 2 (Банников), 1:52 - 1:0. Хасенов - 2 (Штефан), 16:43 - 1:1. Биткин - 11 (мен., Ахияров), 23:30 - 2:1. Скориков - 6 (Кузьмин, Маргамов), 32:25 - 3:1. Скориков - 7 (Кузьмин), 38:40 - 4:1. Оськин - 8 (Янчук, Петрунин), 51:58 - 5:1.
Вратари: Циркуль - Шутов.
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Гильманов - 10 (бол., Гапонов, Галюк), 31:27 - 1:0. Болтанов - 6 (бол., Дюкарев, Меньщиков), 36:40 - 1:1. Кожевников - 9 (Яремчук, Кафеев), 53:52 - 2:1. Гильманов - 11 (бол.), 59:32 - 3:1.
Вратари: Нечистовский - Лозебников.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Сарматы" (Оренбург) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Сгибнев - 4 (Залалутдинов), 8:12 - 0:1. Заречный - 3 (бол., Шарипов, Сахаров), 23:51 - 0:2. Новоселов - 11 (бол., Факиров, Багин), 50:02 - 0:3.
Вратари: Марчук - Сергеев.
"МХК Спартак" (Москва) - "Атланты" (Мытищи) - 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Голы: Авксентьев - 8 (Шустров), 1:44 - 1:0. Лапшов - 7 (Платонов), 6:10 - 2:0. Шулев - 4 (бол., Шинкаренко, Царев), 9:30 - 2:1. Ли - 4 (Жолобов, Первов), 17:10 - 3:1. Нарзяев - 8 (бол., Талалуев, Соколов), 39:57 - 3:2.
Вратари: Сковронский - Шугаев (59:20).
"Локо" (Ярославль) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Бондырев - 11 (Рыбаков), 10:40 - 1:0. Полодян - 21 (бол., Смирнов, Куянов), 48:54 - 1:1. Селютин - 23 (Шкоденко, Макарицкий), 49:53 - 1:2.
Вратари: Яковлев - Дмитриев.
"Алмаз" (Череповец) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Грачев - 10 (Заплатников), 26:32 - 1:0. Кукштель - 16 (бол., Сультеев, Курбатов), 39:29 - 1:1. Кукштель - 17 (Барабанов), 55:47 - 1:2. Петьков - 7 (п.в., Семин), 59:40 - 1:3.
Вратари: Кононов (58:15 - 59:40) - К.Л. Волков.
"Русские витязи" (Чехов) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Голы: Куракин - 19 (Зеленков, Назаревич), 12:17 - 0:1. Андреев - 10 (Васильев, Царев), 32:18 - 0:2. Чернюк - 5 (Зеленков, Назаревич), 44:18 - 0:3. Дыняк - 7 (Е. Анисимов), 49:07 - 0:4. Е. Анисимов - 2 (Васильев, Михайлов), 55:42 - 0:5.
Вратари: Доненко (Дорожко, 52:00) - Устименко.
"ХК Рига" (Рига) - "МХК МВД" (Балашиха) - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Панкевич - 6 (бол.), 5:38 - 1:0. Разгалс - 19 (Гегерис, Сварс), 19:20 - 2:0. Круминьш - 1 (Лейниекс), 30:13 - 3:0. Попов - 2 (бол., Хомяков, Петрашкевичс), 39:59 - 4:0. Гегерис - 6, 48:24 - 5:0.
Вратари: Григалс - Райко (Куликов, 48:24).