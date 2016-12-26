11:01 | ХОККЕЙ — МХЛ

Матч МХЛ пройдет без музыкального оформления в память о крушении Ту-154

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Новокузнецкий "Металлург" в своем официальном твиттере выразил соболезнования родным и близким погибших на борту Ту-154. Утром 25 декабря самолет разбился сразу после вылета из Сочи, куда он прибыл для дозаправки по пути в Сирию.

Клуб также отмечает, что сегодняшний матч МХЛ между "Кузнецкими Медведями" и "Авто" начнется с минуты молчания, а сама игра пройдет без музыкального оформления и выступления группы поддержки.

 

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