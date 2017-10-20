"Мамонты Югры" обыграли "Толпар"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Мамонты Югры" одержали победу над "Толпаром" – 5:0. Благодаря этому результату клуб из Ханты-Мансийска остался лидером "Востока".

В других встречах "Тюменский легион" уступил "Авто" (2:3), "Спутник" обыграл "Омских ястребов" (2:1), "Стальные лисы" проиграли "Кузнецким медведям" (0:3), "Ирбис" выиграл у "Алтая" (4:2).

"Белые медведи" выиграли у "Реактора" (5:2), "Ладья" проиграла "Снежным барсам" (4:6), "Сарматы" в овертайме уступили "Сибирским снайперам" (4:5 ОТ).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Толпар" (Уфа) – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Еркин – 11 (бол., Грымзин, Гайдеик), 1:47 – 1:0. Еркин – 12 (Вахрутдинов, Гайдеик), 4:09 – 2:0. Марченко – 4 (Галенюк), 5:13 – 3:0. Башкиров – 5 (Морозов, Дроздецких), 21:25 – 4:0. Еркин – 13 (Гайдеик, Грымзин), 43:05 – 5:0.

Вратари: Нечистовский – Грошев (Дубровский, 5:13).

Судьи: Новиков, Раминг.

20 октября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Авто" (Екатеринбург) – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Дербенев – 5 (Воронков), 6:39 – 0:1. Дзедаев – 9 (бол., Радзивилюк), 24:28 – 1:1. Дербенев – 6 (Каштанов), 36:30 – 1:2. Головин – 4 (бол., Коваленко), 43:32 – 2:2. Шарипов – 5 (Белоцкий), 57:02 – 2:3.

Вратари: Дремин (59:04) – Гросс.

Судьи: Бакин, Батурин.

20 октября. Тюмень. Дворец спорта.

"Омские ястребы" (Омск) – "Спутник" (Альметьевск) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Ахметзянов – 2 (бол., Козин), 19:26 – 0:1. Шолгин – 4 (Шарипов, Бархаткин), 35:46 – 0:2. Бугров – 1 (Ковалев), 41:04 – 1:2.

Вратари: Лобачев (59:17) – Минегалиев.

Судья: Закиров.

20 октября. Омск. "Арена Омск".

"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шевченко – 4 (Рубан, Уткин), 0:44 – 0:1. Рубан – 9 (Левашов), 3:25 – 0:2. Левашов – 5 (Рубан), 49:33 – 0:3.

Вратари: Камышников (Кочетков, 6:28) – Катюхин.

Судьи: Анашин, Фатихов.

20 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Алтай" (Усть-Каменогорск) – "Ирбис" (Казань) – 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Голы: Шишов – 4 (Клавдиев, Путинцев), 1:22 – 1:0. Мухин – 2 (бол., Журавлев, Хакимзянов), 17:46 – 1:1. Чибиряев – 3 (Ситдиков), 42:05 – 1:2. Тумченко – 1, 42:37 – 1:3. Епишев – 1, 53:43 – 2:3. Мухин – 3, 55:32 – 2:4.

Вратари: Шутов (59:34) – Мифтахов.

Судья: Шмаков.

20 октября. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.

"Белые медведи" (Челябинск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Голы: Попов – 8 (Коновалов, Тертышный), 5:54 – 1:0. Степанов – 3 (Кобяков, Киселев), 8:25 – 2:0. Тимиров – 14 (Чивилев), 8:36 – 2:1. Тертышный – 4 (Попов), 10:23 – 3:1. Хафизов – 4 (Хасанов, Хисамутдинов), 20:36 – 3:2. Кобяков – 3, 47:49 – 4:2. Складчиков – 1, 52:43 – 5:2.

Вратари: Мыльников – Анаркулов (Коротаев, 10:23).

Судьи: Косарезов, Парфенов.

20 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

"Снежные барсы" (Астана) – "Ладья" (Тольятти) – 6:4 (2:0, 2:1, 2:3)

Голы: Мельников – 7 (Сергеев, Мусабаев), 10:15 – 1:0. Соколка – 3 (бол., С-н Данияр), 16:44 – 2:0. Балдин – 2 (мен., Каратаев), 28:57 – 3:0. Николенко – 6 (Кротов), 30:28 – 3:1. Мелихов – 4 (Мухаметов), 36:51 – 4:1. Балдин – 3 (мен., Гусынин), 47:11 – 5:1. Вл. Журавлев – 9 (Кизимов, Грошев), 48:49 – 5:2. Кухарев – 5 (Зинатуллин, Петров), 58:01 – 5:3. Николенко – 7 (бол., Валиуллов), 58:34 – 5:4. С-т Данияр – 3 (п.в., Соколка), 59:56 – 6:4.

Вратари: Каратаев (Прокофьев, 58:01, Каратаев, 58:24) – Никоноров (Ялбуев, 47:11, 59:02 – 59:56).

Судья: Шерер.

20 октября. Астана. "Барыс-Арена".

"Сарматы" (Оренбург) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Морозов – 2 (Молофеев, Богуш), 5:08 – 0:1. Залалутдинов – 7 (бол., Колмагоров, Тявин), 25:57 – 1:1. Любишкин – 7 (Юлбарисов), 27:09 – 2:1. Садыков – 5 (бол., Челбаев), 33:35 – 2:2. Заречный – 3 (Пивунов, Багин), 40:46 – 3:2. Сахаров – 1 (бол., Тявин, Колмагоров), 43:54 – 4:2. Челбаев – 5 (Лапин, Морозов), 49:54 – 4:3. Лапин – 10 (Челбаев, Морозов), 51:52 – 4:4. Лапин – 11 (Морозов, Челбаев), 62:32 – 4:5.

Вратари: Шарыгин – Шмаков.

Судьи: Бестужев, Потапов.

20 октября. Оренбург. ЛД "Звездный".

Турнирная таблица – здесь