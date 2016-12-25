"Локо" в гостях победил "МХК Спартак"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Толпар" (Уфа) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Миргалиев - 13 (Гайсин), 0:39 - 0:1. Денисенко - 5 (Артемов), 14:20 - 1:1. Ренев - 5 (Скориков), 26:03 - 1:2. Лапин - 6 (Локтев, Коротков), 30:10 - 2:2. Кузьмин - 12 (Биткин), 61:16 - 2:3.
Вратари: Шмаков - Циркуль.
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Авто" (Екатеринбург) - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы: Воронков - 9 (Носков), 17:27 - 0:1. С. Богданов - 10 (Каницкий), 18:30 - 1:1. Шевченко - 9 (Емец, Уткин), 30:33 - 2:1. Емец - 5 (Шевченко, Зиновьев), 49:48 - 3:1. Караваев - 16 (Пархоменко), 52:27 - 4:1. Лудцев - 11 (Пархоменко, Караваев), 53:46 - 5:1.
Вратари: Старостин - Фомин (Гросс, 53:46).
"МХК Спартак" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
Голы: Денисенко - 4 (бол., Морозов), 1:52 - 0:1. Фатеев - 8 (Кудрявцев), 3:50 - 0:2. Мих. Беляев - 6 (Павликов), 12:54 - 0:3. Зенчиков - 6 (Денисенко), 43:11 - 0:4. Аноховский - 6 (Денисенко, Зенчиков), 45:22 - 0:5. Кляузов - 1 (мен.), 54:41 - 1:5.
Вратари: Лысенков - Яковлев.
"Русские витязи" (Чехов) - "Алмаз" (Череповец) - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кожемякин - 4 (Моисеев, Краснов), 4:00 - 1:0. Верба - 10 (Хусаинов), 4:17 - 2:0. Леонов - 2 (Иванюженков, Дедов), 15:23 - 3:0. Иванюженков - 6 (Бочкарев, Леонов), 22:40 - 4:0. Иванюженков - 7 (Бочкарев), 53:56 - 5:0.
Вратари: Доненко - Кононов (Артамкин, 22:40).
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Коломаров - 8 (бол., Клопов, Есаян), 9:00 - 1:0. Подзиньш - 2 (бол., Букарев, Шабуров), 13:23 - 1:1. Крутий - 13 (Михасенок), 14:14 - 1:2. Веряев - 3 (мен., Коломаров), 31:50 - 2:2. Карпусь - 11 (Подзиньш, Заседа), 60:39 - 2:3.
Вратари: Суханов - Боярчук.
"Красная Армия" (Москва) - "Крылья Советов" (Москва) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Мешков - 6 (Показанников, Ващук), 8:14 - 0:1. Е. Кудрявцев - 3 (мен., Садретдинов), 24:22 - 0:2. Макеев - 2 (бол., Мещеряков), 38:06 - 1:2.
Вратари: Самойлов (58:18) - М. Кудрявцев.
"МХК МВД" (Балашиха) - "Тайфун" (Уссурийск) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Баженов - 9 (мен., Гайнетдинов), 6:56 - 0:1. Прус - 3 (мен.), 21:18 - 0:2. Чернов - 10 (Баженов, Гайнетдинов), 35:10 - 0:3. Щенков - 3 (бол., Гайнетдинов, Гершкович), 55:14 - 0:4.
Вратари: Райко - Калинин.