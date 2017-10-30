"Куньлунь Юниор" забросил 11 шайб "Амурским тиграм"

"Куньлунь Юниор" разгромил "Амурских тигров" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 11:4.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Тайфун" (Уссурийск) - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Голы: Александров - 16 (Кочкарев, Р. Тимофеев), 9:23 - 0:1. Тюнеев - 6 (Яковлев), 24:04 - 1:1. Яковлев - 3 (Сахокия, Грязнов), 30:50 - 2:1. Тюнеев - 7 (Шкоденко), 34:19 - 3:1.
Вратари: Иванов - Булыгин (58:54).
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Михайлов - 9 (бол., Богуш, Молофеев), 1:22 - 1:0. Шашков - 6 (бол., Лапин, Челбаев), 27:31 - 2:0. Назаренко - 5 (Писмаркин), 27:53 - 2:1. Писмаркин - 6 (бол., Бекетаев), 41:46 - 2:2. Шашков - 7 (бол., Ткаченко, Лапин), 45:27 - 3:2.
Вратари: Шмаков - Шутов.
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Снежные барсы" (Астана) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Лудцев - 3 (Зиновьев, Шевченко), 31:53 - 1:0. Сергеев - 8 (Гатиятов, Бакушин), 39:05 - 1:1. Уткин - 1 (бол., Зиновьев), 56:20 - 2:1.
Вратари: Катюхин - Прокофьев (59:47).
"Авто" (Екатеринбург) - "Сарматы" (Оренбург) - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Кошелев - 7 (Шарипов, Щемеров), 12:13 - 1:0. Колмагоров - 1 (Залалутдинов), 14:01 - 1:1. Залалутдинов - 8 (Тявин, Колмагоров), 23:35 - 1:2. Павленко - 4 (мен.), 27:13 - 2:2. Рассейкин - 5 (Валитов, Голещихин), 28:39 - 3:2. Голещихин - 2 (Дербенев, Валитов), 32:39 - 4:2. Кошелев - 8 (Шарипов), 54:13 - 5:2.
Вратари: Гросс - Шарыгин.
"Толпар" (Уфа) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Миргалиев - 8 (Сорокин, Пачин), 12:48 - 1:0. Абдеев - 7 (бол., Аскаров, Пачин), 14:34 - 2:0. Миргалиев - 9 (бол., Сорокин, Аскаров), 22:29 - 3:0. Токарев - 7 (Олейников), 35:37 - 3:1. Абдеев - 8 (мен., п.в., Пачин, Миргалиев), 59:32 - 4:1.
Вратари: Тарасов - Кочетков (Камышников, 14:34, 58:38 - 59:32).
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Русские витязи" (Чехов) - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Храпский - 2 (Плехов, Злодеев), 16:23 - 0:1. Платонов - 3 (бол., Коротин, Жилов), 27:09 - 1:1. Павлов - 2 (бол.), 45:31 - 1:2.
Вратари: Иноземцев (59:14) - Дорожко.
"Ирбис" (Казань) - "Белые медведи" (Челябинск) - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Голы: Журавлев - 5 (бол., Галимов, Мухин), 14:10 - 1:0. Мутовин - 1 (Киселев, Шабанов), 18:11 - 1:1. Лапшин - 4 (Ширяев), 20:55 - 1:2. Костарев - 5 (Тертышный, Шурыгин), 35:34 - 1:3. Шадрин - 9 (Тертышный, Шурыгин), 39:20 - 1:4.
Вратари: Мифтахов - Мыльников.
"Ладья" (Тольятти) - "Омские ястребы" (Омск) - 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)
Голы: Рожковский - 7 (бол., Мельников), 8:22 - 0:1. Дудошкин - 1 (Мельников), 12:16 - 0:2. Грошев - 5 (Петров), 15:59 - 1:2. А. Сердюк - 1 (Казаков), 16:54 - 1:3. Асташевский - 3, 23:32 - 1:4.
Вратари: Исаев (Никоноров, 23:32) - Галанов.
"Локо" (Ярославль) - "Рига" - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Цыганов - 6 (Лисин), 0:16 - 1:0. Павликов - 5 (бол., Аноховский), 9:56 - 2:0. Аноховский - 9 (Малышев, Лисин), 34:35 - 3:0. Попов - 2 (бол., Федоров), 42:04 - 3:1. Цыганов - 7 (мен., Беляев), 50:52 - 4:1.
Вратари: Яковлев - Ворис.
"Атланты" (Мытищи) - "Капитан" (Ступино) - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Голы: Старков - 4 (Гараев), 21:08 - 0:1. Русаков - 2, 22:04 - 0:2. Дудкин - 3 (Захаров), 33:00 - 1:2. Колегов - 2 (бол., Ващук, Правило), 46:15 - 2:2. Силантьев - 2 (Касимов), 50:25 - 3:2.
Вратари: Шугаев - Ахметов (58:42).
"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 11:4 (3:2, 5:1, 3:1)
Голы: Свобода - 5 (Кокшаров), 2:12 - 1:0. Мартынов - 4 (Нестеров), 6:14 - 1:1. Крутий - 17 (мен.), 7:50 - 2:1. Кармашков - 2 (Нестеров, Мартынов), 10:00 - 2:2. Крутий - 18 (Стрижов), 16:33 - 3:2. Забабурин - 5 (бол., Виитанен), 24:14 - 4:2. Крутий - 19 (Кокшаров, Стрижов), 25:21 - 5:2. Крутий - 20 (бол., Мартынюк, Стрижов), 27:46 - 6:2. Гопиенко - 4 (бол., Нестеров, Мартынов), 32:48 - 6:3. Стрижов - 5 (бол., Свобода, Крутий), 37:09 - 7:3. Калейниковас - 5 (Мартынюк, Забабурин), 38:06 - 8:3. Харинов - 2 (Мартынюк, Стрижов), 44:26 - 9:3. Недилько - 4 (Мисько, Мартынов), 45:36 - 9:4. Калейниковас - 6 (Забабурин), 46:21 - 10:4. Калейниковас - 7 (бол., Ахонен), 55:18 - 11:4.
Вратари: Кулмала - Боярчук (Д. Тимченко, 24:14, Боярчук, 40:00).